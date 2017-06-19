"Укрнафта" ищет инвесторов для совместных проектов по интенсификации добычи нефти

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" ищет инвесторов для совместной реализации проектов в сфере интенсификации добычи нефти и природного газа. Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе компании, ссылаясь на слова исполнительного вице-президента компании по вопросам корпоративной стратегии и развития Джонатана Поппера.

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"Мы ищем инвесторов и партнеров, которые разделят риски и выгоды в рамках таких механизмов, как сервисные контракты с риском (risk service contracts) и договоры об интенсификации добычи (production enhancement contracts)", - отметил Поппер.

По его словам, у "Укрнафты" есть много привлекательных инвестиционных возможностей, но компания не имеет достаточного денежного потока, чтобы профинансировать все потенциальные проекты.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укрнафта" стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тысячи тонн в сутки. Этого удалось достичь в том числе за счет использования электроцентробежных насосов.

В середине июня 2017 года сообщалось, что благодаря применению новых насосов с повышенной производительностью, компании удалось на скважинах Долинского и Северо-Долинского месторождений (Ивано-Франковская область) увеличить суточную добычу нефти в 2,6 раза – до 130 тонн.

Также сообщалось, что планируемый объем инвестиций в этом году будет в 5 раз превышать уровень прошлого года и достигнет 2,5 миллиарда гривень.

На сегодня компания испытывает значительные финансовые трудности в связи с тем, что Государственная фискальная служба игнорирует инициативы правления по решению проблемы налогового долга, который достиг 13 миллиардов гривень. Также, по данным "Укрнафты", Государственная служба геологии и недр неправомерно отказывается продлевать спецразрешения на добычу нефти и газа, что ведет к остановке скважин и падению уровня добычи. Для разрешения этой ситуации компания обратилась в госорганы и к президенту Украины.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.