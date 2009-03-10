Мировые цены на нефть изменились разнонаправленно

Цены на нефть на мировых рынках в понедельник изменились разнонаправленно на фоне инцидента в Южно-Китайском море между кораблем ВМС США и китайскими судами, сообщает РИА Новости..

В воскресенье пять китайских судов в международных водах Южно-Китайского моря подошли на расстояние опасной близости к кораблю ВМС США и препятствовали его свободному продвижению. Агентство отмечает, что США и Китай являются крупнейшими потребителями энергоносителей в мире.

"Цены на сырую нефть (на американских рынках) поднялись. Я думаю, что это рефлективная реакция на новости об инциденте в Южно-Китайском море", - заявил аналитик компании Alaron Trading Фил Флинн (Phil Flynn).

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil повысилась на 1,55 доллара - до 47,07 доллара за баррель.

Цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,72 доллара - до 44,13 доллара за баррель.