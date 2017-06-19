ЕБРР обнародовал перечень европейских компаний, которые смогут поставлять газ "Нафтогазу"

Европейский банк реконструкции и развития опубликовал перечень поставщиков газа, которые прошли предварительную квалификацию и получили право принимать участие в тендерах на закупку газа Национальным нефтегазовым холдингом "Нафтогаз Украины" на средства возобновляемого кредита банка в 2017-2018 годах, сообщила пресс-служба госкомпании.

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Так, безусловную предварительную квалификацию прошли три компании: CEZ A.S. (Чешская республика), ENGIE SA (Франция), PGNIG (Польша).

Кроме этого условно прошли предварительный отбор 10 компаний из Швейцарии Великобритании, Словакии, Италии, Польши, Германии и Венгрии.

Как сообщал УНИАН, в марте этого года "Нафтогаз" объявил о начале процедуры отбора импортеров для закупки газа, который будет использовано в отопительном сезоне 2017-2018 годов за кредитные средства ЕБРР в размере 300 миллионов долларов.

ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. В конце мая 2016 года госхолдинг выплатил последний транш по кредиту вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии ЕБРР. Для прохождения отопительного сезона 2016-2017 годов "Нафтогаз" также брал кредит у ЕБРР в размере 300 миллионов долларов.

Для финансирования импортных закупок газа госхолдинг также использует инструмент кредитных гарантий от Всемирного банка и финансового учреждения правительства США – организации OPIC (Overseas Private Investment Corporation).

В 2016 году "Нафтогаз" импортировал с европейского рынка 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 1 миллиард кубометров (11%) меньше, чем в предыдущем году.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.