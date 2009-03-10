Балога: 11 млрд. кубов газа не принадлежат «Нафтогазу»

Глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА считает, что 11 млрд. кубометров газа, в отношении которых в настоящее время Служба безопасности Украины ведет расследование, не принадлежат НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

В.БАЛОГА отверг обвинения в адрес СБУ в том, что она якобы выполняет чей-то заказ. По его словам, СБУ расследует дело, имел ли право «Нафтогаз Украины» растаможивать оспаривающийся газ.

Руководитель Секретариата подчеркнул, что необходимо, чтобы правительство отдало все контракты и дополнения к ним, чтобы выяснить, кому принадлежат те 11 млрд. кубометров газа.

«Но в данном случае мы четко понимаем, что это собственность не «Нафтогаза», - сказал В.БАЛОГА.