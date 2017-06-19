На Житомирщине на трассе М-06 планируют установить 30 систем освещения на солнечных батареях

В Житомирской области на трассе М-06 планируют установить 30 систем освещения на солнечных батареях.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в пресс-службе Житомирской облгосадминистрации.

Как отмечается в сообщении, пдрядна организация, которая будет определяться по результатам проведения тендерных процедур, должен установить на трассе М-06 " Киев-Чоп в пределах Житомирской области 30 современных систем освещения на солнечных батареях.

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Проект, который включает работы по ремонту, эксплуатационному содержанию и совершенствование автомобильной дороги М-06 " Киев-Чоп в пределах Житомирской области, рассмотрели и обсудили в управлении промышленности, развития инфраструктуры и туризма ОГА с представителями районов, полиции, Службы автодорог и ООО «Проектдормисттехнология».

«В рамках реализации проекта на Житомирском участке международной автодороги дополнительно планируется установка 10 светофорных объектов и 30 современных систем освещения пешеходных переходов, которые будут работать на солнечных батареях. Берутся во внимание участки дороги повышенной аварийности и концентрации ДТП», – отметил начальник управления промышленности, развития инфраструктуры и туризма облгосадминистрации Роман Крысюк.

Кроме того, подрядная организация будет осуществлять эксплуатационное обслуживание дороги (ремонтировать асфальтовое покрытие, нанести разметку, ремонтировать барьерное ограждение, чистить снег, косить узбічя и раздельные полосы, убирать мусор).

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Проектом предусматривается передача в аутсорсинг автодороги М-06 "Киев-Чоп" подрядной компании, которая будет определена по результатам проведения тендерных процедур. (Аутсорсинг – это заключение договора между двумя компаниями на передачу некоторых функций, задач. Аутсорсинг имеет длительный характер взаимодействий, в отличие от разовых услуг, - УНИАН).

Средства на данный проект предоставляет Международный валютный фонд. Стоимость проекта будет определена после его утверждения и изготовления проектно-сметной документации.