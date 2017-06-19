Осужден экс-замгендиректора НПЗ, причастный к хищению топлива по "схеме Курченко"

В Одессе осужден бывший заместитель генерального директора Одесского нефтеперерабатывающего завода, причастный к хищению топлива по так называемой схеме бизнесмена Сергея Курченко.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил прокурор Одесской области Олег Жученко. По его словам, соответствующий приговор вынес Суворовский районный суд Одессы одновременно с решением о возврате имущественного комплекса НПЗ в собственность государства. Это – второй реальный приговор в данном производстве.

«Он был заместителем гендиректора НПЗ. Фамилия его Веремеев. Он фактически занимался организацией, подготовкой документов и отправкой нефтепродуктов. Это нерядовой исполнитель, а человек, входящий в высшее звено», - сказал Жученко.

Читайте такжеСхема Курченко для Калушского химзавода

Фигурант осужден к 5 годам лишения свободы с годом отсрочки исполнения приговора.

Жученко пояснил, что суд вынес приговор на основании соглашений между процессуальным руководителем расследования (прокурором) и осужденным.

Комментируя возможность обжалования решения суда по возврату НПЗ в собственность государства, Жученко пояснил, что это маловероятно.

«Обжалование приговора, вынесенного на основании соглашения, возможно лишь при исключительных обстоятельствах. Не все субъекты уголовного производства могут его обжаловать. Это могут сделать только процессуальный руководитель – прокурор или сам обвиняемый, который осужден также на основании соответствующих соглашений», - сказал Жученко. Он подчеркнул, что суд применил исключительно то наказание, которое было прописано в соглашении. Сейчас установлены роли других лиц в преступной схеме, а также - дополнительные убытки, нанесенные государству.

«В настоящее время, по официальным подсчетам фискальной службы убыток, который нанесли государству, превышает 2 млрд грн», - акцентировал прокурор области.

«Благодаря совместным мерам прокуратуры Одесской области, Главного управления Национальной полиции в области, областного УСБУ и фискальной службы применена специальная конфискация всего имущества ПАО «Одесский нефтеперерабатывающий завод» и ООО «Энергия и газ Украина» в пользу государства», - отметил Жученко.

Как сообщал УНИАН, в ходе рассмотрения дела о возможной преступной деятельности компаний, связанных с Сергеем Курченко, Суворовский райсуд Одессы вынес приговор о конфискации в пользу государства Одесского НПЗ.

В мае 2014 года министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что компании, входящие в холдинг Курченко ВЕТЭК, за предыдущие два года ввезли по фиктивным документам на территорию Украины свыше 5 млн тонн нефтепродуктов на сумму 36 млрд грн.

По документам, данные нефтепродукты не должны были реализовываться в Украине, а должны были поставляться в третьи страны, что позволяло компаниям Курченко уклоняться от уплаты налогов. Для реализации этой схемы, по данным следствия, использовался актив группы ВЕТЭК – Одесский НПЗ. В апреле 2014 года Курченко объявили в международный розыск. Во время расследования были арестованы его личные счета, движимое и недвижимое имущество на общую сумму более 1,5 млрд грн. Хозсуд Киева в конце ноября 2015 года снял арест с денежных средств и имущества ВЕТЭК.

В середине апреля 2017-го суд признал виновным одного из организаторов «схемы Курченко». Это был первый в данном производстве обвинительный приговор, касающийся злоупотреблений служебным положением группой лиц при ввозе на территорию Украины 800 тыс. тонн нефтепродуктов.

21 апреля 2017-го в аэропорту «Борисполь» был задержан один из замов гендиректора ПАО «Одесский НПЗ».