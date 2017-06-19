В Кабмине назвали цену импортного газа для Украины

Средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в период с 1 по 31 мая текущего года составила 5507 гривень, или 208,4 доллара за тысячу кубометров, говорится в сообщении Министерства экономического развития и торговли Украины.

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"Государственная фискальная служба Украины рассчитала среднюю таможенную стоимость импортного природного газа, сложившуюся в процессе его таможенного оформления при ввозе на территорию Украины в период с 1 по 31 мая 2017 года, и составляющую 5506,82 гривни, или 208,38 доллара США за тысячу кубометров", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, средняя таможенная стоимость импортного природного газа для Украины в апреле текущего года составила 6235 гривень, или 232 доллара за тысячу кубометров.