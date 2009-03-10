Онищук: СБУ может расследовать дело по Нафтогазу

Министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК заявляет, что суд может лишь на 5 суток запретить СБУ проводить следственные действия по уголовному делу в отношении должностных лиц НАК «Нафтогаз Украины».

Об этом он сказал выступая в телепрограмме “Свобода на Интере” 6 марта.

Н.ОНИЩУК отметил, что СБУ, в соответствии с украинским законодательством, имела все основания вести следствие.

В то же время он отметил, что другая сторона, которая считала, что ее права нарушены, имела право обратиться в суд, в частности, в данном случае в Шевченковский районный суд Киева, и обжаловать возбуждение уголовного дела.

«Суд имеет право после получения такого заявления на 5 суток остановить проведение каких-либо следственных действий в качестве обеспечения такого заявления. Таким образом, по истечении 5 суток суд должен дать оценку того, что было возбуждено дело обоснованно (были ли основания для возбуждения уголовного дела – УНИАН) или нет», - сказал Н.ОНИЩУК.

В то же время, реагируя на слова первого заместителя председателя СБУ Валерия ХОРОШКОВСКОГО о том, что судебное заседание по иску “Нафтогаза” назначено на 16 или 17 марта, Н.ОНИЩУК отметил, что это является нарушением уголовного процесса и любой апелляционный суд или прокурор может обжаловать такое решение суда.

Как сообщал УНИАН, 2 марта следственное управление СБУ возбудило уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО. Его освободили из-под стражи 5 марта.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ в присутствии бойцов спецподразделения “Альфа” проводили следственные действия в рамках расследования вышеупомянутого уголовного дела. 5 марта следователи СБУ также проводили следственные действия в помещении «Укртрансгаза».

Исполняющий обязанности председателя правления НАК Игорь ДИДЕНКО обжаловал постановление о возбуждении уголовного дела в Шевченковском райсуде столицы, который своим постановлением остановил следственные действия и назначил судебное заседание по жалобе на 17 марта.