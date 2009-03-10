РФ необходим стратегический договор с Украиной по газу – эксперт

России необходимо стратегически договориться с Украиной о транзите газа, а не строить обходные газопроводы.

Такое мнение в интервью УНИАН высказал российский оппозиционер, директор Института энергетической политики Владимир МИЛОВ.

«Я лично считаю, что необходимо искать стратегические договоренности с Украиной об условиях не просто транзита газа, но и увеличения объемов его прокачки», - сказал В.МИЛОВ.

Он отметил, что речь идет о строительстве перемычки Богородчаны-Ужгород.

«Экономика говорит, что транзит газа намного дешевле обеспечить по украинской территории», - сказал эксперт, добавив, что кратно дешевле построить также вторую очередь газопровода Ямал-Европа через Беларусь и Польшу.

В то же время, по мнению В.МИЛОВА, российское руководство отбрасывает дешевые и эффективные проекты, принося их в жертву Северному и Южному потокам с неясными перспективами.

«Это идет вразрез с объективными законами экономики. Я совершенно не считаю Украину неспособной договориться. Хотя, безусловно, Украина жесткий переговорный партнер – с ней тяжело иметь дело. Но можно», - сказал он.

По его словам, Украина при Президенте Леониде КУЧМЕ была гораздо более сложным переговорным партнером.

«Так вот, при нынешнем руководстве договороспособность Украины сильно повысилась. Несмотря на политические трудности в Украине, разговаривать с Виктором ЮЩЕНКО и Юлией ТИМОШЕНКО проще, чем с Л.КУЧМОЙ», - уверен эксперт.

В.МИЛОВ напомнил, что стоимость Южного и Северного потоков составляет «неприлично высокие цифры». В частности, по первому газопроводу заявлено до 24 млрд. евро, по второму – официально 7,4 млрд. евро. «Но на самом деле ясно, что он будет дороже - его стоимость повышают новые экологические требования. Думаю, это будет не менее 15 млрд. евро», - сказал он.

Эксперт уверен, что привлечь такие суммы будет очень сложно. «Например, Северный поток, очевидно, «подвис» по финансированию. Примерно 70% денег планировалось привлечь за счет кредитов, которые сейчас, в условиях глобального кредитного кризиса, получить очень непросто», - сказал В.МИЛОВ.

Он отметил, что компания Nord Stream AG планировала еще 2008 году заключить соглашения о предоставлении займов для финансирования строительства, но в конце года финансовый директор Nord Stream объявил, что зондирование финансового рынка начнется только в 2009 году, поступления средств ожидаются только во второй половине года.

Кроме того, подчеркнул эксперт, возникнут серьезные проблемы из-за того, что банки, которые обычно давали деньги «Газпрому», очень сильно пострадали от кризиса. В частности, Dresdner Bank, который рассматривался в числе основных кредиторов проекта, показывает плохие результаты. Другой потенциальный кредитор - голландский банк ABN Amro - был куплен Royal Bank of Scotland, который находится в сложном положении и выкуплен правительством Великобритании для спасения от банкротства.

«Большой вопрос, кто и как будет давать «Газпрому» деньги – в результате Северный поток подвис», - сказал В.МИЛОВ.

По его мнению, если по Северному потоку договорятся о прохождении через финские и шведские воды, финансирования его ввода в действие можно ожидать не ранее 2012 года, а ввода в эксплуатацию Южного потока – не ранее 2015 года. «Хотя второй газопровод, скорее всего, не будет построен вообще», - сказал эксперт.