Цены на нефть вернулись к росту после падения накануне. Brent подорожала до $46,97

Цена нефти колеблется во вторник утром, поскольку инвесторы по-прежнему сосредоточены на постоянных признаках роста предложения "черного золота", которые подрывают усилия стран ОПЕК и других государств (ОПЕК+) по выполнению соглашения о сокращении добычи нефти, сообщает Прайм.

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По состоянию на 07:37 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,09%, до 46,97 доллара за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,05% - до 44,45 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов цены на нефть демонстрировали разнонаправленную динамику.

Аналитики говорят, что рост добычи нефти в США привел к глобальному перенасыщению рынка, сообщает агентство Рейтер. "Последние данные не обнадеживают", - считают аналитики Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство.

Так, по данным Baker Hughes, за неделю по 16 июня число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 6 штук, или на 0,8% - до 747 единиц, газодобывающих - на одну, или на 0,54%, до 186 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или более чем в 2,2 раза.

Участники рынка также обеспокоены ожидаемым увеличением добычи нефти в Ливии и Нигерии. Согласно данным PVM Oil, две эти страны могут увеличить добычу на 250 тысяч баррелей в день по отношению к июньскому показателю ОПЕК. Тем не менее, в понедельник министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халид аль-Фалих заявил о возможной скорой ребалансировке рынка нефти. Он отметил, что нефтяной рынок идет в правильном направлении, однако, из-за переизбытка запасов в последние годы, требуется время, чтобы соглашение о сокращении добычи "черного золота" дало желаемый результат.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении своей добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с октябрьского уровня, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Соглашение было заключено на первое полугодие 2017 года с возможностью продления. В мае срок его действия был продлен на девять месяцев — до конца марта 2018 года.