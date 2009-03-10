РФ снизит экспортную пошлину на нефть

Ставка экспортной пошлины на российскую нефть с 1 апреля снизится до 108-112 долларов за тонну с нынешних 115,3 доллара за тонну, сообщил РИА Новости замначальника отдела таможенных платежей Минфина РФ Александр Сакович.

"Согласно мониторингу Минфина с 15 февраля по 9 марта, средняя цена на нефть Urals составляла 41,92 доллара за баррель. Учитывая сегодняшнюю тенденцию, средняя цена за месяц сложится на уровне между 41,54-42,54 доллара за баррель, и пошлина на нефть в этом случае составит с 1 апреля 108-112 долларов за тонну", - сказал он.

С 1 марта в связи со стабилизацией цены на нефть на уровне около 43 долларов за баррель впервые за последние четыре месяца произошло повышение ставки пошлины до 115,3 доллара за тонну. С 1 февраля в РФ действовала экспортная пошлина в размере 100,9 доллара за тонну.

Сакович добавил, что "уже сегодня можно смело сказать, что пошлина будет снижена". Чтобы ставка сохранилась на мартовском уровне или была повышена, нужно, чтобы цена на нефть в оставшиеся четыре торговых дня (до 14 марта) стоила дороже 48 долларов за баррель, что маловероятно, пояснил он.

Ставки экспортных пошлин на нефтепродукты также снизятся. Так, пошлина на светлые нефтепродукты с 1 апреля составит 85-88 долларов за тонну против мартовских 90 долларов за тонну, на темные нефтепродукты - 46-47,5 долларов за тонну с 48,5 доллара за тонну.