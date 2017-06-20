Участники энергорынка предупредили власти об угрозе повышения тарифов на свет из-за последних постановлений НКРЭКУ (письмо)

Операторы энергорынка предупреждают о возможном подорожании электроэнергии через изменения в ценообразовании на Оптовом рынке электроэнергии Украины после принятия Нацкомиссией (НКРЭКУ) постановлений, имеющих целью удешевления экспорта электроэнергии за счет подорожания электричества для населения и предприятий внутри страны.

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Об этом говорится в письме Украинской ассоциации независимых поставщиков электроэнергии (АНПЭ) к Петру Порошенко.

"...Украина получит негативные последствия как для рынка электрической энергии, так и для всей экономики страны. Увеличение тарифов для конечных потребителей электрической энергии. Удешевление электрической энергии, экспортируемой иностранным предприятиям, за счет удорожания электроэнергии для поставщиков внутри Украины и поднятия тарифов для предприятий и населения Украины. Возникновения дефицита электроэнергии и мощности в период пиковых нагрузок", - говорится в письме.

Отмечается, что причиной этого станет усиление монопольного положения облэнерго на рынке электроэнергии после принятия данных постановлений, поскольку они получат значительные преимущества по сравнению с независимыми поставщиками из-за невозможности конкуренции между ними.

"Несмотря на публичные декларации о переходе к новой модели рынка электрической энергии, которая должна базироваться на конкуренции, на практике единственный на сегодня конкурентный сегмент рынка этим решением будет фактически уничтожен", - подчеркивается в обращении.

Участники энергорынка предлагают взять во внимание все нюансы и внедрение нормативных документов, проекты которых будут разработаны с участием представителей всех участников рынка электрической энергии Украины.