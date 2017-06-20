СБУ раскрыла схему владельцев ТЭС, по которой искусственно завышались цены на электроэнергию

Служба безопасности Украины совместно с Национальной комиссией, осуществляющей регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), выявила и пресекла случаи неэффективного использования средств, которые были заложены в тарифе на электроэнергию и должны были быть использованы энергокомпаниями для проведения модернизации своих теплоэлектростанций.

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Об этом на своей станице в соцсети Facebook сообщила пресс-служба СБУ.

«Сотрудники СБУ совместно с НКРЭКУ прекратили механизм неэффективного использования средств энергогенерирующими компаниями, что, в частности, вело к искусственному росту тарифов (на электроэнергию – УНИАН) для конечных потребителей», - отмечается в сообщении.

По информации пресс-службы, сотрудники СБУ установили, что в течение нескольких лет в тарифах закладывались расходы компаний на реконструкцию и модернизацию энергоблоков ТЭС, но, проверив как выполняются эти инвестиционные обязательства, правоохранители установили невыполнение значительных объемов задекларированных работ большинством игроков рынка.

«В результате, постоянно снижалась эффективность работы ТЭС, что давало менеджменту основания лоббировать необоснованное повышение тарифов», - заявили в пресс-службе.

Также СБУ зафиксировала факты предоставления некоторыми компаниями документации о якобы выполненной модернизации на объектах, находящихся на временно оккупированных территориях.

«Сейчас спецслужба проверяет информацию о возможном использовании этих денег на нужды незаконных вооруженных формирований боевиков», - говорится в сообщении.

Отмечается, что СБУ проинформировала НКРЭКУ о выявленных фактах невыполнения работ по модернизации электростанций. По результатам соответствующей проверки Нацкомиссия приняла решение о возвращении теплогенерирующими компаниями средств на общую сумму 2,9 млрд грн, что позволило предотвратить дальнейший рост тарифов.

Как сообщал УНИАН, за период с 21 по 28 февраля 2017 года, по сравнению с 21-29 февраля 2016 года, средний тариф на электроэнергию, которая производится на ТЭС путем сжигания угля, мазута или природного газа и отпускается в объединенную энергосистему, вырос в 2 раза и достиг рекордного значения – 1,83 грн/кВт-ч.

По данным госпредприятия «Энергорынок», по состоянию на 1-10 июня 2017 года средний тариф на электроэнергию от ТЭС составлял 1,71 грн/кВт-ч (при доли генерации электроэнергии – около 33%), тогда как тариф для атомной генерации был на уровне 48,2 коп./кВт-ч (около 55% генерации), а крупных ГЭС - 48 коп./кВт-ч (около 6% в балансе производства электроэнергии).

Тепловая генерация в Украине представлена тремя основными компаниями: частными ДТЭК, акционером которой является бизнесмен Ринат Ахметов, и "Донбассэнерго" и государственной "Центрэнерго".