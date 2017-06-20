Цена Brent впервые с ноября упала ниже $46 за баррель

Стоимость нефти марки Brent обновила более чем полугодовой минимум, впервые с 29 ноября прошлого года опустившись ниже 46 долларов за баррель на опасениях глобального переизбытка сырья, сообщает Прайм.

Читайте такжеЦены на нефть опустились до полугодовых минимумов

По состоянию на 12:25 стоимость августовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 1,62% - до 46,15 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов она опускалась ниже 46 долларов за баррель. Цена августовских фьючерсов на нефть марки WTI падала на 1,71% - до 43,70 доллара за баррель.

Как сообщал УНИАН, по сообщениям аналитиков, рост добычи нефти в США привел к глобальному перенасыщению рынка, сообщает агентство Рейтер. "Последние данные не обнадеживают", - считают аналитики Morgan Stanley, мнение которых приводит агентство.

Так, по данным Baker Hughes, за неделю по 16 июня число буровых установок в США выросло на 6 штук, или на 0,65%, до 933 единиц. Число нефтяных буровых установок увеличилось при этом на 6 штук, или на 0,8% - до 747 единиц, газодобывающих - на одну, или на 0,54%, до 186 штук. В годовом выражении число буровых выросло на 509 штук, или более чем в 2,2 раза.