Исполнительная служба взыскала с "Газпрома" в пользу бюджета 81 миллион гривень — министр юстиции

Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 миллионов гривен дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома».

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время пресс-конференции, которая была посвящена результатам выполнения судебного решения по взысканию с «Газпрома» 172 миллиарда гривен штрафных санкций, заявил министр юстиции Павел Петренко.

«Мы имеем первые результаты по принудительному выполнению решения суда. А именно: с ПАО «Газпром» в пользу госбюджета взыскано 80,8 миллиона гривен. Это те деньги, которые были выявлены на территории Украины как принадлежащие этой компании в виде дивидендов третьих лиц... Процесс списания и передача этой суммы в госбюджет завершен», - сказал он.

Также, по словам Петренко, исполнительная служба наложила арест на акции «Газпрома» в компании «Газтранзит» на сумму 30,3 млн грн.

«Сейчас продолжаются действия по поиску других активов, которые находятся на территории Украины… Мы будем в рамках действующего законодательства продолжать выполнение судебного решения, а это 171 млрд грн, почти 6 млрд долл. После исчерпания всех национальных инструментов по поиску активов, мы будем использовать международные инструменты для выполнения этого решения на территории других стран», - отметил министр, добавив, что в Украине есть 27 действующих договоров о правовой помощи с другими странами.

По его словам, эти договоры позволяют Украине ходатайствовать к стране-партнеру о выполнении решения суда на ее территории.

«Транзитный газ транспортируется согласно контактам, которые были заключены с европейскими странами. Эти контракты предусматривают некоторые обязательства. Как очень ответственный партнер для стран ЕС, мы не будем совершать тех действий, которые могут навредить нацбезопасности наших соседей (Польши, Германии, Чехии) и тех стран, которые не имеют отношения к «Газпрому», а являются простыми потребителями газа», - заявил Петренко, в ответ на вопрос журналистов о возможности наложения ареста на газ, который принадлежит «Газпрому» и транзитом через территорию Украины поступает в страны ЕС.

Как сообщал УНИАН, в январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Поскольку «Газпром» прострочил срок уплаты штрафа, сумма последнего была удвоена до 171,9 млрд грн.

Позже, ряд судов, в том числе и Высший хозяйственный суд Украины, отклонили жалобу российского газового монополиста «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В средине июня Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать около 80 млн грн ($3,07 млн - ред.) дивидендов со счета украинской «дочки» российского газового монополиста «Газпрома» - компании «Газтранзит» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.