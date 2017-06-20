ЛЭО Григоришина из-за долгов отключило от электричества ряд военных объектов в Луганской области

Компания "Луганское энергетическое объединение" (ЛЭО) 19 июня отключила от электроэнергии ряд военных объектов на территории Луганской области.

Читайте такжеЭлектроэнергию для "ЛНР" оплачивали за счет потребителей с подконтрольной территории - гендиректор ЛЭО

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу ЛЭО.

"19 июня ЛЭО начало отключать от электроснабжения блокпосты и воинские части – из-за долгов и многолетнего увиливания от заключения договоров. Долги, накопленные большинством объектов, составляют около 7 млн грн", - сообщили в ЛЭО.

Также компания заявляет об отсутствии договорных отношений со значительным количеством других военных объектов в течение длительного периода (воинские части возле линии разграничения и блокпосты).

Как сообщалось, ЛЭО неоднократно предупреждало о возможности отключения объектов ЖКХ области от энергоснабжения в связи с крупными объемами задолженности.

Необходимость соблюдения строгой финансовой дисциплины в ЛЭО объясняют тем, что компания осуществляла поставки электроэнергии на неконтролируемую территорию (НКТ) согласно решению правительства от 7 мая 2015 года, хотя с июля 2016 года лишилась возможности осуществлять там хозяйственную деятельность. Эти поставки были прекращены с разрешения правительства лишь с 25 апреля 2017 года.

По состоянию на 1 марта 2017 года потребители задолжали ЛЭО 5,5 млрд грн, из них почти 5 млрд грн или более 80% задолжали потребители с НКТ.

Долг ЛЭО перед ГП "Энергорынок" составляет около 5,2 млрд грн.

ЛЭО входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, осуществляет деятельность в Луганской области.