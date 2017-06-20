Стокгольмский арбитраж может отложить решения по транзитному спору между "Нафтогазом" и "Газпромом"

Стокгольмский арбитраж может на несколько месяцев перенести срок вынесения окончательного решения по взаимному иску между национальным нефтегазовым холдингом «Нафтогаз Украины» и российским газовым монополистом «Газпром» в рамках совместного контракта на транзит природного газа в 2009-2019 годах.

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Об этом сообщает пресс-служба «Нафтогаза» со ссылкой на интервью директора по юридическим вопросам госхолдинга Ярослава Теклюка.

«Оно (решение по транзитному контракту – УНИАН) должно быть вынесено до конца июня. Однако в ходе телефонной конференции с нашим советником суд сообщил, что он планирует обратиться в секретариат Арбитражного института Торговой палаты Стокгольма с просьбой о переносе предельной даты вынесения окончательного решения. На какое время, сказать трудно, но думаю, это будет несколько месяцев», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в Стокгольме были проведены устные слушания позиций сторон в рамках спора по транзитному контракту.

31 мая 2017 года «Нафтогаз Украины» получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту «Газпрому» по контракту на закупку газа.

Согласно данным «Нафтогаза», Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у «Газпрома» с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование «Газпрома», в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 млрд куб. м газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип «бери или плати»). Также суд удовлетворил требование «Нафтогаза» и полностью отменил запрет со стороны «Газпрома» на реэкспорт газа.

Справка УНИАН. Украина в лице «Нафтогаза Украины» судится с российским «Газпромом» в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным «Нафтогаза», по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий «Нафтогаза» к «Газпрому» по контракту на закупку газа составляет 30,3 млрд долл. (из которых 14,1 млрд долл. составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны «Газпрома» к «Нафтогазу» - 47,1 млрд долл., из которых 34,45 млрд долл. как санкции по принципу «бери или плати».

По иску в рамках контракта на транзит газа требования «Нафтогаза» к «Газпрому» составляют 12,3 млрд долл., а «Газпрома» к украинской компании - 7 млн долл.