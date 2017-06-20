Угрожает энергобезопасности: Порошенко обсудил с министром энергетики США российский "Северный поток-2"

Украина и США согласовали общую позицию относительно угрозы проекта «Северный поток-2» энергетической безопасности Европы, а также провели переговоры о поставках в Украину сжиженного газа и развитии транзитных мощностей страны.

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Об этом сообщила пресс-служба Администрации президента со ссылкой на результаты встречи президента Украины Петра Порошенко с министром энергетики США Риком Перри.

«Стороны подтвердили общую позицию относительно угрозы проекта «Северный поток-2» для энергетической безопасности как Украины, так и Европы», - говорится в сообщении.

Кроме того, президент выразил благодарность американской стороне за значительную практическую помощь в укреплении энергетической безопасности Украины и отметил заинтересованность в более широком привлечении современных американских технологий и передового опыта в сфере энергетики.

Глава государства отметил значительный потенциал для дальнейшего развития взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и США в энергетической сфере и приветствовал активный интерес к Украине со стороны американских энергетических компаний.

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В ходе встречи стороны обсудили вопросы реализации совместных проектов в атомной энергетике, в сфере добычи энергоносителей в Украине, а также возможности поставки альтернативных видов топлива, в частности сжиженного газа из США.

Также в Администрации президента отметили, что Порошенко и Перри обсудили укрепление европейской энергетической безопасности, в частности, в контексте возможностей модернизации и развития транзитных мощностей Украины и реализации новых европейских транспортно-энергетических проектов.

Как сообщал УНИАН, ранее председатель парламента Андрей Парубий заявил, что Украина и США должны выступать единым фронтом против строительства газопровода «Северный поток».

В начале сентября 2015 года российский «Газпром» и компании Shell, OMV, E. On. подписали соглашение акционеров совместной проектной компании, которая будет заниматься строительством газопровода «Северный поток-2».

Тогдашний премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявлял, что если Россия и некоторые западные компании построят «Северный поток-2», то это лишит Украину 2 млрд долларов прибыли, Словакию – 0,8 млрд долларов, Польшу – 0,4 млрд долларов, а также поставит под угрозу энергетическую независимость ЕС.

По оценкам главы «Нафтогаза» Андрея Коболева, этот газопровод никоим образом не способствует диверсификации поставок газа в ЕС и не обеспечивает Евросоюзу доступ к новым источникам газа. Также, по словам Коболева, реализация проекта «Северный поток-2» приведет к тому, что пункты входа российского газа в ЕС будут почти полностью сконцентрированы в Германии. Однако имеющиеся газопроводы между севером Германии и странами Центральной и Восточной Европы не имеют достаточно мощностей, чтобы доставить необходимые объемы газа в восточные европейские регионы.

24 апреля 2017 «Газпром» и его европейские партнеры подписали соглашение о финансировании «Северного потока-2».

Проект «Северный поток-2» предусматривает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море в Германию. Новый трубопровод планируется построить рядом с уже существующей первой ниткой «Северного потока».