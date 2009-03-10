Россия и Венгрия создадут СП по строительству «Южного потока»

Россия и Венгрия планируют создать совместное предприятие по строительству венгерского участка и соответствующей инфраструктуры газопровода "Южный поток".

Как сообщили УНИАН в пресс-службе председателя правительства России Владимира ПУТИНА, об этом он заявил на пленарном заседании российско-венгерских межправительственных консультаций.

«Мы сейчас в узком составе достаточно долго говорили об энергетических проблемах. В этой связи считаю, что сегодня будет сделан важный шаг на пути реализации наших договоренностей: к подписанию готово "Базовое соглашение о сотрудничестве" между ОАО "Газпром" и ЗАО "Венгерский банк развития". Оно предусматривает создание совместного предприятия по строительству венгерского участка и соответствующей инфраструктуры газопровода "Южный поток"», - сообщил В.ПУТИН.

Он отметил, что также подготовлен отдельный документ о сооружении крупного подземного газохранилища на территории Венгрии.

По его словам, в этом проекте партнером "Газпрома" выступает венгерская компания "МОЛ".

Мощность ПХГ составит 1 миллиард кубометров топлива, сообщил журналистам премьер-министр России Владимир ПУТИН.

Как напоминает РИА Новости, "Газпром" и венгерская компания MOL сегодня подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства ПХГ на территории Венгрии.

"Объем газохранилища составит более 1 миллиарда кубометров газа. Это большой объем, который позволит обеспечить энергобезопасность и стабильную работу венгерской энергетике", - сказал В.ПУТИН на пресс-конференции по итогам российско-венгерских межправительственных консультаций.

Проект "Южный поток", реализацию которого будут вести российский госмонополист "Газпром" и итальянский концерн Eni, предусматривает прокладку подводной части газопровода протяженностью 900 км от российской компрессорной станции "Береговая" в Краснодарском крае до болгарского побережья.

Далее одна из двух веток наземной части трубопровода проляжет по территории Болгарии и Греции и через Адриатическое море - в Италию. Маршрут второй ветки пока не определен.

«Газпром» оценивает строительство газопровода «Южный поток» в 19-24 млрд. евро.