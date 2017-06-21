Нефть на мировых рынках продолжает дешеветь

Цены на нефть немного снизились утром в среду из-за сомнений игроков рынка в эффективности глобального пакта ОПЕК+ о сокращении добычи.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть сорта Brent опустились на 0,28 процента до $45,91 за баррель.

Фьючерсы на американскую нефть WTI к этому времени находились у отметки $43,46 за баррель, на 0,11 процента ниже предыдущего закрытия, сообщает Рейтер.

Нефтяной картель ОПЕК и несколько стран вне организации в конце мая договорились продлить сроки сокращения добычи на девять месяцев до марта 2018 года ради восстановления мирового спроса и предложения.

Уровень соблюдения пакта в мае оказался максимальным с момента заключения соглашения странами-членами ОПЕК и не входящими в клуб производителями в прошлом году, сообщил во вторник осведомленный источник.

Соблюдение пакта членами группы в мае достигло 108 процентов, а не входящими в ОПЕК странами - 100 процентов, сообщил источник. Другой источник сказал, что соблюдение договоренности всеми производителями в мае достигло 106 процентов.

"Отсутствие положительной реакции цен на нефть однозначно говорит о том, что игроки рынка не уверены в том, что усилий ОПЕК будет достаточно для значительного роста котировок в краткосрочной перспективе, учитывая неуклонное наращивание производства сланцев в США", – сказал Фавад Разакзада из Forex.com.

"До тех пор, пока мы не увидим существенного сокращения запасов нефти, мы не можем исключить вероятность дальнейшего снижения цен на сырьё в краткосрочной перспективе", – добавил он.

Запасы нефти в США уменьшились на 2,7 миллиона баррелей до 508,6 миллиона за неделю, завершившуюся 16 июня, тогда как аналитики предсказывали снижение на 2,1 миллиона баррелей, показали данные Американского института нефти (API) во вторник.