Украина арестовала активы "дочки" "Газпрома" в рамках взыскания штрафа АМКУ

Хозяйственный суд Киева отказал российскому монополисту "Газпрому" в рассмотрение жалобы по поводу ареста Государственной исполнительной службой Украины активов «Газпром сбыт Украина» в рамках исполнительного производства по взысканию с «Газпрома» штрафа в размере почти 172 млрд грн, выставленного Антимонопольным комитетом Украины.

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Об этом говорится в материалах суда.

«Жалобу публичного акционерного общества "Газпром" на действия главного государственного исполнителя отдела принудительного исполнения решений департамента Государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины Медведева Александра Вячеславовича - вернуть без рассмотрения», - сказано в решение суда.

Как сообщал УНИАН, Государственная исполнительная служба Украины взыскала в пользу госбюджета 80,8 миллионов гривень дивидендов, которые должна была выплатить украинская дочерняя компания «Газтранзит» в пользу российского газового монополиста «Газпрома». Исполнительная служба также наложила арест на акции «Газпрома» в компании «Газтранзит» на сумму 30,3 млн грн.

В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины выставил «Газпрому» штраф почти на 86 млрд грн (около 3,4 млрд долл.) за злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа. Решение было принято в рамках выполнения поручения правительства, а также в свете официальных обвинений Европейской комиссии, выдвинутых "Газпрому" в связи с его доминирующей позицией на рынке Центральной и Восточной Европы, что нарушает антимонопольное законодательство ЕС. Поскольку «Газпром» прострочил срок уплаты штрафа, сумма последнего была удвоена до 171,9 млрд грн.

Позже ряд судов, в том числе и Высший хозяйственный суд Украины, отклонили жалобу российского газового монополиста «Газпрома» на решение Антимонопольного комитета о взыскании с российской компании 171,932 млрд грн.

В середине июня Хозяйственный суд Киева разрешил Государственной исполнительной службе списать около 80 млн грн дивидендов со счета украинской «дочки» «Газпрома» - компании «Газтранзит».