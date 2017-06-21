Порошенко обсудил в США поставки американского угля и газа

Президент Украины Петр Порошенко в рамках визита в США обсудил возможность поставки угля и сжиженного газа в Украину.

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Как передает пресс-служба главы государства, об этом Порошенко сообщил в интервью американскому телеканалу Fox News.

Президент отметил, что важной частью в отношениях двух стран является история успеха реформ в Украине.

"И здесь мы говорим об эффективном взаимодействии во внедрении реформ в экономической сфере - от поставок угля из Пенсильвании украинским электростанциям до сжиженного газа из Луизианы в направлении украинской газотранспортной системы и сотрудничества в сфере атомной энергетики", - сказал Порошенко.

Как сообщал УНИАН, 20 июня состоялась первая встреча Порошенко с Трампом. По итогам переговоров американский президент заявил, что провел хорошую встречу с Порошенко. Президент США подчеркнул, что для него большая честь принимать президента Украины Петра Порошенко. Он сказал, что Америка активно вовлечена в дела, которые касаются Украины.