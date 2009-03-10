Шевченковский райсуд Киева приостановил дело о контрабанде газа

Шевченковский райсуд Киева приостановил следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного СБУ по факту контрабанды газа сотрудниками Энергетической региональной таможни.

Об этом сообщил член фракции БЮТ Андрей Портнов во вторник, пишет "Украинская правда".

По словам депутата, следственные действия приостановлены судом до рассмотрения дела по существу.

"Сегодня Шевченковский райсуд приостановил следственные действия по третьему уголовному делу, возбужденному СБУ по факту контрабанды природным газом", - заявил Портнов.

"Это означает, что очередная незаконная попытка помешать выполнению российско-украинских договоренностей относительно поставок газа провалилась", - добавил он.

Кроме того, со слов Портнова можно сделать вывод о том, что инициатором возбуждения дел является первый заместитель главы СБУ Валерий Хорошковский, который якобы находится за пределами Украины.

"Мы обращаем внимание первого заместителя главы СБУ Валерия Хорошковского на то, что если он инициирует возбуждение уголовных дел, то надо хотя бы в настоящее время находиться на территории Украины, а не осуществлять релаксационные мероприятия в третьих странах", - сказал Портнов.

Вместе с тем депутат не ответил на вопрос, где, по его информации, находится Хорошковский, сказав лишь, что "он находится под нашим (БЮТ) контролем".

"Мы призываем Хорошковского вернуться в Украину и заняться непосредственным выполнением своих профессиональных обязанностей в такое сложное для Украины время", - заявил депутат.

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По материалам: Украинская правда