Долговые претензии России к Украине заложены в газовых контрактах

Уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ считает, что появление долговых претензий России к Украине заложено в сути газовых контрактов.

Об этом идет речь в комментарии Б.СОКОЛОВСКОГО, текст которого передан УНИАН пресс-службой Президента Украины.

Б.СОКОЛОВСКИЙ отмечает, что контракты, подписанные 19 января 2009 года, не упростили, а, наоборот, – осложнили отношения в газовой сфере с российской стороной: теперь для урегулирования текущих вопросов необходимы ежемесячные переговоры, тогда как за все предыдущие годы такие переговоры проводились лишь раз в году.

«Недавние заявления российского руководства свидетельствуют о том, что теперь в конце каждого месяца существует угроза прекращения поставок и транзита природного газа по одностороннему решению российской стороны», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ. Он объяснил, что одна из основных причин этого – наличие принципа «бери или плати» в украинско-российском контракте о купле-продаже газа при отсутствии в транзитном контракте каких-либо гарантий поставок российской стороной газа в украинскую ГТС для последующего его транзита европейским потребителям.

Ссылаясь на предварительную информацию, Б.СОКОЛОВСКИЙ сообщил, что во время переговоров, проведенных на межкорпоративном уровне в январе и феврале, «Газпром» согласился на игнорирование принципа «бери или плати» в первые два месяца текущего года, и за этот период принял от «Нафтогаза» оплату сокращенных на 1,5 млрд. куб. объемов импортного газа «по факту», но официально российская сторона не подтвердила этой нормы на 2009 год в целом.

Он напомнил, что, в соответствии с контрактом, украинская сторона в 2009 году обязана заплатить российской стороне за 40 млрд. куб. газа. Невзирая на это, руководством украинского правительства задекларировано не обоснованное и противоречивое с точки зрения международного права намерение рассчитаться лишь за 33 млрд.

«Официальное урегулирование этого вопроса в контракте должно было бы стать приоритетом для руководства правительства, юристов и народных депутатов, которые были причастными к подготовке и подписанию невыгодных Украине газовых контрактов от 19 января 2009 года и таким способом, по меньшей мере, «подставили» государственную компанию НАК «Нафтогаз Украины», а главное – Украинское государство», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он прогнозирует, что дальнейшее промедление руководства правительства Украины с официальным и прозрачным урегулированием контрактных обязательств относительно проплаты за фактически импортированный газ создает реальную угрозу появления в конце этого года серьезных долговых претензий к украинской стороне со стороны российской.

«Эти претензии могут быть использованы, в частности, как дополнительный мощный рычаг внешнего политического давления на Украину в предвыборный период», – заметил уполномоченный Президента.

Как сообщал УНИАН, согласно газовому контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. После первого же неплатежа предусматрен переход на авансовую систему расчетов.

В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. дол.

5 марта премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия приостановит поставки газа в Украину, а, возможно, и европейским потребителям, если 7 марта не будет проведена оплата за поставленный газ.

В тот же день, 5 марта, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ. Сумма составляла около 360 млн. дол.

Кроме того, одним из пунктов десятилетнего контракта на поставки природного газа в Украину между НАК «Нафтогаз» и ОАО «Газпром» предусмотрено обязательство украинской компании ежегодно закупать 52 млрд. кубометров энергоносителя.

10 февраля на заседании СНБО Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО подверг критике это условие и назвал “угрожающей для безопасности Украины договоренность с Россией о ежегодной покупке у нее 50 млрд. кубометров газа”.

Исполняющий обязанности председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Игорь ДИДЕНКО заявлял, что в соответствии с долгосрочным контрактом о поставках природного газа в Украину НАК «Нафтогаз Украины» должен ежегодно закупать у ОАО «Газпром» 52 млрд. кубометров энергоносителя, но при условии сокращения потребления украинская сторона не обязана будет платить за не потребленные объемы.