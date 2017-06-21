Кабмин одобрил изменения в программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС

Кабинет министров Украины одобрил законопроект "О внесении изменений в Общегосударственной программу снятия с эксплуатации Чернобыльской АЭС и преобразования объекта "Укрытие" в экологически безопасную систему". Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

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Согласно сообщению пресс-службы Кабмина, актуализированная программа создаст правовые основания для дальнейшей разработки и возможности выполнить к 2020 году следующие основные мероприятия: начать работы по консервации блоков ЧАЭС №1, №2, №3; ввести в эксплуатацию ХОЯТ-2 (хранилище отработанного ядерного топлива) и начать работы по перевозке отработанного ядерного топлива из ХОЯТ-1.

Кроме этого, программа предполагает введение в эксплуатацию завода по переработке жидких радиоактивных отходов, промышленного комплекса по обращению с твердыми радиоактивными отходами и начало работы по переработке радиоактивных отходов, накопленных за период эксплуатации ЧАЭС; введение в эксплуатацию нового безопасного конфайнмента над четвертым энергоблоком Чернобыльской АЭС.

Также должен быть выполнен план повышения безопасности ХОЯТ-1; созданы условия безопасного хранения поврежденного ядерного топлива, а также выполнено проектирование новых установок для обращения с радиоактивными отходами.

Как сообщал УНИАН, на территории зоны отчуждения Чернобыльской АЭС Украина реализует ряд международных проектов. Так, сегодня продолжается строительство сухого хранилища для отработанного ядерного топлива (СХОЯТ-2), централизованного хранилища (ЦХОЯТ), а также ведется подготовка к работе нового безопасного конфайнмента (арки), которая должна быть завершена до конца ноября 2017 года.

Кроме этого, планируется реализация проекта строительства солнечных электростанций в Чернобыльской зоне Chornobyl Solar в 10-километровой зоне АЭС на площади 2,5 тысячи га.

В конце апреля 2016 года президент Украины Петр Порошенко своим указом создал Чернобыльский радиационно-биосферный заповедник на территории зоны отчуждения. Многие общественные экологические организации отмечают рост биоразнообразия флоры и фауны на этой территории за годы отсутствия там хозяйственной деятельности человека.

Также президент поручил Кабмину разработать и внести до 1 октября 2016 года на рассмотрение Верховной Рады законодательные изменения Общегосударственной программы снятия с эксплуатации ЧАЭС и преобразования объекта “Укрытие” в экологически безопасную систему.

В актуализированной программе должны быть проработаны вопросы совершенствования классификации радиоактивных отходов для их захоронения и критериев принятия на захоронение в хранилищах соответствующего типа, а также установления на территории зоны отчуждения зоны специального промышленного использования, которая пожизненно является непригодной для проживания, и определить ее границы.