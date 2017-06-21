Мы будем участвовать в предстоящем конкурсе на управление теплосетями столицы – Киевэнерго

Компания "Киевэнерго" готова принять участие в конкурсе на концессионный договор по управлению киевскими теплосетями и рассчитывает на победу в нем. Об этом в ходе общения с журналистами заявил

"Компания будет участвовать в конкурсе и я уверен, учитывая наши преимущества: опыт и технические возможности, мы победим в нем. Старое соглашение очень простое - на три страницы, потому что подписывалось оно еще между двумя государственными компаниями. Его нужно менять", - заявил Плачков.

Также он отметил, что нынешние условия договора неприемлемы для "Киевэнерго" еще и потому, что он не дает полноценной возможности развивать сети и модернизировать производство.

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"Выходит так, что государство свои обязательства по компенсации субсидий и льгот не выполняет, тариф не соответствует реальности, а эти все убытки берет на себя компания. А если все останется как есть, участие в конкурсе мы не будем брать. Пусть ищут инвестора в Финляндии, Германии или еще где-нибудь", - сказал Плачков.

Плачков также спрогнозировал, что произойдет в том случае, если Киевсовет решит передать тепловое хозяйство коммунальному предприятию.

"Я не скажу, что это будет хаос, но и не улучшит систему теплоснабжения и горячего водоснабжения для киевлян. Не зря в 2002 году тогдашний мэр Александр Омельченко передал компании большую часть распределительных сетей от муниципальной компании "Теплокомунэнерго".Так как уровень эксплуатации коммунальным предприятием был очень низкий, по сравнению с высоким уровнем нашей компании", - отметил Плачков

Он также назвал ряд условий, которые должны выполнить конкуренты, чтобы получить сети в управление.

"Они должны получить пять различных лицензий, в том числе на производство, транспортировку и поставку тепловой энергии, получить около 200 разрешительных документов, в том числе на использование недр, выброс вредных веществ, сформировать и утвердить инвестпрограммы, утвердить перечень из 20 тарифов в НКРЭКУ. Самое важное: заключить до нового года новый контракт на поставку газа и нанять в новую компанию, около 6 тысяччеловек. Это трудно сделать в сжатые сроки", - отметил Плачков.

Вчера Киевсовет продлил договор с компанией "Киевэнерго" на управление тепловыми сетями города до 27 апреля 2018 года. Также планируется разработать до 30 июня 2017 года договор об определении процедуры и условий возврата коммунальной собственности, переданной "Киевэнерго".