"Укрнафта" хочет установить электрические центровые насосы еще на 70 скважинах для увеличения добычи нефти

Крупнейшая нефтедобывающая компания "Укрнафта" планирует до конца 2017 года установить электрические центровые насосы, которые позволяют увеличить суточную добычу нефти на действующих месторождениях, еще на 70 нефтяных скважинах.

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Об этом во время пресс-конференции, на которой были представлены производственные результаты компании за пять месяцев текущего года, заявил глава правления "Укрнафты" Марк Роллинс.

"Мы смогли удвоить уровень добычи нефти на 22 скважинах в западном регионе, для этого мы спустили в скважины более мощные установки электрических центровых насосов… Аналогичный проект будет реализован на 8 других месторождениях. Сейчас мы устанавливаем на 19 скважинах такие же насосы. До конца 2017 года компания планирует установить электрические насосы еще на 70 скважинах", - сказал он.

По словам Роллинса, компания испытывает технологию применения этих насосов на Долинском нефтяном месторождении в Ивано-Франсковской области.

Как сообщал УНИАН, по итогам 2016 года "Укрнафта" стабилизировала добычу сырой нефти и газового конденсата на уровне 4,2 тысячи тонн в сутки. Этого удалось достичь в том числе за счет использования электроцентробежных насосов.

В конце апреля 2017 года в компании заявили о планах проведения новых тендеров на закупку насосного оборудования.

16 июня в компании заявили, что благодаря применению насосов совокупная суточная добыча нефти на 22 скважинах "Укрнафты" на Долинском и Северо-Долинском месторождениях в Ивано-Франковской области увеличилась на 80 тонн – до 130 тонн в сутки, что составляет порядка 3,3% суточной добычи нефти и газового конденсата в компании.

Справка УНИАН. "Укрнафта" – крупнейшая публичная нефтегазовая компания Украины. На ее долю приходится около 70% добычи нефти и конденсата, а также 11% добычи газа в Украине. "Укрнафта" является одним из крупнейших игроков на розничном рынке нефтепродуктов Украины: компании принадлежат более 560 АЗС по всей территории страны.

Акции "Укрнафты" включены в листинг Украинской биржи и фондовой биржи ПФТС (Киев). Депозитарные расписки на акции "Укрнафты" торгуются на Франкфуртской фондовой бирже.