Forbes: Украина начинает наступление против российского трубопровода, Европа в бешенстве

Об этом пишет Кеннет Рапоза в статье "Украина начинает наступление против российского трубопровода, Европа в бешенстве", опубликованной на сайте издания Forbes.

С благословения Вашингтона Украина идет в наступление против трубопровода в Балтийском море, который считает смертоносным для государственного "Нафтогаза". "Нафтогаз" – одна из самых важных компаний в стране, а также транзитный пункт между российскими газовыми месторождениями и европейским рынком. Это важнейшая битва. Только на этот раз, на одной стороне – Украина и США, на другой – европейцы и россияне.

Это обусловлено историей. С 2014 года "Нафтогаз" и "Газпром" переживают сложный развод, в котором европейцы выступают в качестве посредников. В Стокгольме проходит одно арбитражное разбирательство за другим (споры по контрактам), в которых "Газпром" выступает ответчиком. "Газпром" является единственным в Европе поставщиком природного газа такого масштаба. Компанией управляет правительство России. Договоры о поставках "Газпрома" постоянно становились предметом спора. "Нафтогаз" возмущен. Суды примут решение бог знает когда. Но в результате кризиса между двумя странами, "Газпром" обратился к Турции и европейцам, чтобы построить альтернативные трубопроводы. Турки строят "Турецкий поток". Немцы, французы, австрийцы и британцы хотят построить "Северный поток-2", трубопровод, который будет проложен рядом с существующим. Поскольку это не новый маршрут, Украина называет это политическим шагом, чтобы лишить "Нафтогаз" возможности зарабатывать деньги, поставляя российский газ в Европу.

Теперь сложная часть. Антироссийские сенаторы, большинство из которых – республиканцы, которые не поддерживают Трампа, усиливают давление на российские нефтегазовые компании. Этому есть три причины: наказать Россию за поддержку антиправительственных сил в Украине; лишить Трампа конституционного права на отмену режима санкций и ... помочь газодобывающим компаниям США и потенциальным экспортерам.

Это возмутило, прежде всего, немцев.

14 июня Сенат принял законопроект с поддержкой 97 к 2 в пользу экстерриториальных санкций в отношении российской нефти и газа. Это означает, что Сенат хочет дать президенту полномочия наказывать компании, занимающиеся определенными видами бизнеса, с российскими фирмами из списка санкций и за пределами России, а не только внутри России. "Северный поток-2" включен в список.

Пять дней спустя "Нафтогаз" намекнул, что предпринимает лоббистские усилия в ЕС против "Северного потока-2". В записке говорилось, что Европейская комиссия "должна использовать свои полномочия для защиты интересов европейских потребителей и настаивать на применении третьего энергетического пакета к проекту "Северный поток-2".

В 2009 году был принят так называемый "Третий энергетический пакет" Европы для содействия инвестициям в энергетическую инфраструктуру, например, терминалы сжиженного природного газа и альтернативы ископаемым видам топлива. Цель заключалась не в том, чтобы наказать Россию, которая поставляет 30% природного газа в Европу, - а, чтобы избежать появления местных энергетических монополий в Европейском Союзе. Идея состояла в том, чтобы отделить поставщиков энергии от фирм по поставкам и транзиту, "Газпром" полностью контролирует "Северный поток". Несмотря на то, что он сотрудничает с Engie (Франция), Shell Oil и Whiteshall (Германия), газ все равно остается российским.

В Украине газ тоже преимущественно российский, но транзитные линии принадлежат "Нафтогазу" и Украине. Украина является традиционным маршрутом в Европу для российского природного газа. Через Украину проходят четыре магистральные трубопроводные артерии. Они связаны главным образом со странами Варшавского договора, такими как Польша и Болгария.

"Эта нормативно-правовая база обеспечивает надлежащие нормативные и антимонопольные гарантии от манипуляций с рынком и злоупотребления доминирующим положением", - сообщил "Нафтогаз" в своем заявлении, подразумевая доминирование России как единственного поставщика газа по этим трубопроводам.

"Нафтогаз" умело взывает к ЕС, который и без того политически предвзят в отношении России. Антироссийская позиция Конгресса противоречит позиции президента Дональда Трампа, но у Трампа так много проблем с Россией, что отстаивание какой-либо политики разрядки с Кремлем кажется бесполезным. Россия является энергетическим конкурентом США, и энергетическим партнером Европы. Включение "Северного потока" в список санкций усугубило напряженность. Несмотря на все разговоры о принадлежности к европейскому сообществу, Украина выбрала дядю Сэма. Выбор союзников все еще трудная задача для страны.

"Проект "Северный поток-2" подрывает солидарность в ЕС", - говорилось во вчерашнем заявлении компании, будто это реальная проблема "Нафтогаза".

Проект был сначала отклонен Польшей. Потому что они потратили миллионы на новый терминал для сжиженного природного газа, а "Северный поток-2" был удивительно более дешевой альтернативой. Кто бы мог подумать, что у России возникнет идея проложить трубу рядом с существующей [трубой]? Польские антимонопольные законодатели заблокировали Shell и другим сторонам возможность участия в сделке из-за опасений, что они получат больший рыночный контроль над поставками газа в Польшу.

К сожалению, Польша выступила против преобладающих достижений институтов ЕС. Правительство выступает против предпочтительной политики открытых границ Германии в отношении распределения бремени мигрантов среди государств-членов. Неясно, есть ли у Польши какие-либо полномочия, чтобы остановить "Северный поток" самостоятельно. Это могут сделать только санкции Вашингтона. Либо это, либо, возможно, европейские энергетические компании передумают и захотят, чтобы Украина зарабатывала деньги вместо них.

Украина делает все возможное, чтобы привлечь внимание Европы. Для них "Северный поток-2" – это серьезная угроза для существующих маршрутов Украины, но они вынуждены сосредоточиться на том, что это означает для Европы, а не для финансов Украины. "Это противоречит принципу эффективного использования инфраструктуры и ведет к концентрации маршрутов поставок под контролем России, без предоставления доступа к каким-либо новым источникам или поставщикам энергии", - сказал "Нафтогаз". Чтобы обратиться к природоохранным органам, компания высказала идею о том, что проект наносит "необоснованный экологический ущерб" Балтийскому морю.

Европа вынуждена выбирать сторону

Санкции против "Северного потока-2" зависят от версии законопроекта Палаты представителей, и согласия министерства финансов президента Трампа на их введение. Тем не менее, это совершенно новая угроза, которая заставляет крупные европейские энергетические фирмы отказаться от сделки – проекта, в который они уже вложили капитал, - или добавить страховые расходы на случай, если казначейство решит их оштрафовать.

"Некоторые партнеры ЕС в проекте могут решить не продолжать участие из-за угрозы санкций", - говорит Ариэль Коэн, старший научный сотрудник Атлантического совета. "Это правда, даже если США все же решат не использовать эту возможность".

Негативная реакция на законопроект Сената исходила не от компании "Shell", а от немецких "Wintershall" и "Uniper", и их австрийских партнеров OMV. Это крупнейшие спонсоры трубопровода в Балтийском море. Судя по всем восклицательным знакам в их заявлении, они недовольны сенаторами США.

Репортер Стюарт Эллиотт отметил их все в статье, опубликованной в Интернете во вторник.

- "Мы не можем принять угрозу санкций в отношении европейских компаний, которые хотят внести свой вклад в расширение европейских поставок энергии!"

- "Энергоснабжение Европы - это вопрос Европы, а не США!"

- "Внешнеполитические интересы никоим образом не должны быть связаны с экономическими [интересами]! Пока еще достаточно времени и возможностей, чтобы предотвратить это!"