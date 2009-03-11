Мировые цены на нефть понизились

Цены на нефть на мировых рынках во вторник, 10 марта, снизились на фоне неутешительных прогнозов информационного управления по энергетике США относительно мирового спроса на сырье в 2009 году, передает РИА Новости.

"Доклад информационного управления по энергетике не помог рынку. Все, что он (доклад) привнес, так это новые волнения по поводу спроса на сырье", - заявил аналитик компании BNP Paribas Commodity Futures Inc. Том Бентц (Tom Bentz).

На нью-йоркской бирже NYMEХ (New York Merchantile Exchange) стоимость апрельских фьючерсов на американскую легкую нефть марки Light Sweet Crude Oil снизилась на 1,36 доллара - до 45,71 доллара за баррель.

В ходе торгов во вторник на бирже Нью-Йорка цена за баррель нефть превышала отметку в 48 долларов, отмечает агентство.

В итоге, цена апрельских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent Crude Oil на лондонской бирже IСE (InterContinental Exchange Futures) по итогам торгов снизилась на 0,17 доллара - до 43,96 доллара за баррель.