Венгрия поддержит «Набукко» и «Южный поток»

Венгрия поддерживает строительство газопроводов «Набукко» и «Южный поток».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом вчера сказал премьер-министр Венгрии Ференц ДЮРЧАНЬ на совместной пресс-конференции с премьер-министром России Владимиром ПУТИНЫМ.

«Два трубопровода – больше чем один, три трубопровода больше чем два. Поэтому мы сами себе советуем: чем больше будет трубопроводов, которые идут в Европу и проходят через Венгрию, тем больше трубопроводов будет доходить до Европы. Естественно, для нас будет хорошо, если газ будет поступать из независимых источников. Но при сегодняшней ситуации, когда мы получаем необходимое количество газа только по единственному трубопроводу и только через Украину, я полагаю, будет намного лучше, если Венгрия и Европа будут связаны таким газопроводом, который будет поставлять российский газ», – сказал Ф.ДЮРЧАНЬ.

Он отметил, что таким образом у Венгрии будет два независимых поставщика. "Набукко" сулит нам поставки газа не из российского источника. Но если потребление газа в Европе будет возрастать именно в таком темпе, то совершенно не нужно считать конкурентными эти два проекта - "Южный поток" и "Набукко", - заявил он.

По словам Ф.ДЮРЧАНЯ строительство этих трубопроводов требует много времени.

«В мире столько сегодня неопределенности. Я считаю, что будет очень правильно, если Венгрия, действительно, будет горой стоять за строительство и одного, и другого. Определив строгие приоритеты, венгерское правительство приняло сегодня самостоятельное решение», - добавил он.