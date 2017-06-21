Сжиженный газ морем: "Нафтогаз" продолжает диверсифицировать поставки газа в Украину

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" рассчитывает на дипломатическую поддержку правительства США для получения разрешения Турции на проход танкеров, транспортирующих сжиженный природный газ (СПГ) в порты Черного моря, для его возможной поставки в Украину.

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Как сообщает пресс-служба "Нафтогаза", об этом сообщил глава правления госхолдинга Андрей Коболев в своем интервью для The Wall Street Journal.

"Мы надеемся, что новые дипломатические усилия США позволят решить эту проблему", - сказал он.

Согласно сообщению, Коболев обсуждал возможность поставки американского СПГ в Украину во время своего визита в США.

По его словам, важным препятствием для реализации этих поставок является позиция Турции, которая запрещает проход СПГ-танкеров через Босфор, тогда как передвижение более опасных грузов через этот пролив разрешено.

Как сообщал УНИАН, начиная с 2015 года "Нафтогазу" удалось значительно диверсифицировать свой портфель закупок газа за рубежом. Госхолдинг с ноября 2015 года не покупает "голубое топливо" у российского монополиста "Газпром", а закупает ресурс на ликвидном европейском рынке.

В 2016 году Украина импортировала 11,1 миллиарда кубометров газа только из ЕС, в частности из Словакии – 9,1 миллиарда кубометров, Венгрии – 1 миллиард кубометров и Польши – 1 миллиард кубометров. При этом "Нафтогаз" в 2016 году импортировал с европейского рынка 8,2 миллиарда кубометров газа, что на 11% меньше, чем в предыдущем году.

Ранее в СМИ сообщалось о том, что США начали поставки СПГ в страны ЕС, например в Португалию, конкурируя при этом с газом, который реализует на европейском рынке "Газпром".