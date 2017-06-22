Польша приостановила закачку газа из России из-за низкого качества

Польский оператор Gaz-System S.A. сообщил, что временно приостановил закачку российского газа по трубопроводу "Ямал-Европа" из-за низкого качества топлива. Об этом говорится в заявлении компании.

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Отмечается, что решение о прекращении закачки газа началось в среду утром, 21 июня, и продлится до пятницы, 23 июня.

В компании уверяют, что оно не повлияет на внутреннюю газораспределительную систему Польши.

Сейчас Польша зависит от российского газа примерно на 40%. Треть используемого в стране газа - собственной добычи, еще около 20% поступает из стран Центральной Азии.