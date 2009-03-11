OПEK гoтoва пpинять "необходимые peшения"

Организация стран- экспортеров нефти (ОПЕК) твердо намерена восстановить стабильность на нефтяном рынке и готова принять "необходимые решения" в ходе заседания в Вене 15 марта, заявил президент картеля Жозе Ботельо де Васконселос, сообщает Рейтер.

"ОПЕК пристально следит за развитием ситуации на рынке и готова принять решения, необходимые для полнейшего выздоровления рынка", - говорится в заявлении Васконселоса.

С лета прошлого года цены на "черное золото" опустились почти на 70 процентов на фоне экономического спада, приведшего к резкому сокращению спроса на энергоресурсы.

Однако с декабрьских минимумов, когда цена снижалась до $32,40 за баррель, нефть подорожала до отметки $47,00 за баррель.

Опасения по поводу состояния мировой экономики, приведшие к усилению политического давления на картель, могут заставить ОПЕК отказаться от очередного сокращения.

В понедельник выпускаемая в Саудовской Аравии газета al-Hayat сообщила, что Эр-Рияд настаивает на полном выполнении уже принятых обязательств, прежде чем снова сокращать квоты на добычу.

На основании сегодняшнего заявления Васконселоса нельзя однозначно судить о том, какое решение будет принято в воскресенье, однако оно свидетельствует о сохраняющейся нестабильности на нефтяном рынке.

"Сильное влияние экономического спада на мировой рынок нефти очевидно, мировая экономика продолжает замедляться, что приводит к росту запасов, несмотря на меры ОПЕК по сокращению предложения", - говорится в заявлении.

"ОПЕК продолжает беспокоить нынешнее состояние нефтяного рынка и его влияния на инвестиции в нефтяную промышленность в случае, если оно сохранится".