Путин: ситуация с Нафтогазом дискредитирует Украину

Премьер-министр России Владимир ПУТИН заявляет, что попытки силовых структур изъять транзитный контракт у НАК «Нафтогаз Украины» дискредитируют Украину.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе правительства РФ, об этом он сказал во вторник на совместной пресс-конференции с премьер-министром Венгрии Ференцем ДЮРЧЕНЕМ в Москве.

«Что касается проблем транзитной стороны. Не мы порождаем эти проблемы - они возникают в силу различных геополитических и внутриполитических причин. Вот сейчас господин премьер-министр вспомнил о тех проблемах, которые были у нас с нашими украинскими партнерами и друзьями. В конце концов, слава Богу, в Украине нашлись ответственные люди, которые заключили контракт на поставку газа для потребностей Украины на рыночных европейских условиях, заключили отдельный контракт на транзит нашего газа в Европу. Вроде бы, слава Богу», - сказал В.ПУТИН.

«Но нет, - продолжил российский премьер, - ведь кому-то там неймется. Как вы знаете, несколько дней назад люди в масках с автоматами пытались изъять транзитный контракт у государственной энергетической компании. Каким местом думают люди, которые отдают такие приказы, - одному Богу известно". "Ясно, что это только дискредитирует страну, к сожалению, и, конечно, еще раз всех нас заставляет задуматься о необходимости создания дополнительных альтернативных путей доставки наших углеводородов в Европу», - подчеркнул В.ПУТИН.

По его мнению, строительство таких объектов будет дисциплинировать всех, в том числе и сегодняшние транзитные страны, и в конечном итоге поможет выстроить нормальные, рыночные, цивилизованные отношения.

Как сообщал УНИАН, следственным управлением СБУ 2 марта было возбуждено уголовное дело по факту завладения чужим имуществом, а именно – более чем 6 млрд. кубометров природного газа на сумму 7 млрд. 500 млн. грн. путем злоупотребления служебными лицами НАК «Нафтогаз Украины» своим служебным положением. В рамках дела был задержан заместитель начальника отдела Энергетической региональной таможни Государственной таможенной службы Тарас ШЕПИТЬКО.

4 марта в офисе НАК «Нафтогаз Украины» в Киеве сотрудники СБУ проводили следственные действия в рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту завладения должностными лицами компании 6,3 млрд. кубометров природного газа. При этом в пресс-центре СБУ объяснили, что присутствие бойцов «Альфы» обусловлено исключительно охраной следователей, «поскольку с вчерашнего дня осуществляются попытки блокирования расследования».

Вечером 4 марта премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО заявила, что конфликт вокруг НАК «Нафтогаз Украины» является следствием борьбы за 11 млрд. кубометров газа.

8 марта первый заместитель председателя Службы безопасности Украины Валерий ХОРОШКОВСКИЙ не исключил, что спецподразделения «Альфа» могут появиться в кабинете первого вице-премьер-министра Украины Александра ТУРЧИНОВА.

Рассказывая о недавних событиях в «Нафтогазе Украины» относительно попытки выемки документов спецподразделениями СБУ, В.ХОРОШКОВСКИЙ отметил, что, по данным его структуры, ряд документов, касающихся спорных 11 млрд. кубометров газа, находятся в А.ТУРЧИНОВА. «Если мы этих документов не получим, пусть тогда не удивляются, что спецподразделения «Альфа» появятся в кабинете первого вице-премьера», - сказал он.

В.ХОРОШКОВСКИЙ подчеркнул, что не нужно политизировать расследование данного уголовного дела. При этом он подчеркнул, что речь идет о коррупции в высших эшелонах власти. Он напомнил, что если вина высшего руководства страны будет доказана, то им угрожает 12 лет лишения свободы, в соответствии с украинским уголовным законодательством, за незаконный отбор газа у частной компании.

Отвечая на вопрос, с чем связана реакция премьер-министра Украины Ю.ТИМОШЕНКО, которая обвинила Президента Виктора ЮЩЕНКО в покрывательстве «РосУкрЭнерго», В.ХОРОШКОВСКТЙ отметил, что это «нервная реакция, которая свидетельствует, что люди осознают свою неправоту».