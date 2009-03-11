"Нафтогаз" будет своевременно рассчитываться с «Газпромом»

НАК «Нафтогаз Украины» будет полностью и своевременно рассчитываться за весь покупаемый у «Газпрома» газ в течение всего года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявила сегодня на заседании Кабмина премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО.

Она подчеркнула, что газ, полученный в феврале, оплачен в полном объеме и есть все основания ожидать своевременных расчетов с «Газпромом» до конца текущего года.

«Все балансовые оценки работы НАК «Нафтогаз Украины» свидетельствуют о том, что «Нафтогаз» весь год будет рассчитываться вовремя, в полном объеме, и о стабильности украинского газового рынка», - сказала премьер.

Он подчеркнула, что поставкам газа через Украину в Европу «абсолютно ничего не угрожает», отметив, что необходимо снять все политические наслоения и реально смотреть на факты.

10 марта т.г. уполномоченный Президента Украины по международным вопросам энергетической безопасности Богдан СОКОЛОВСКИЙ в комментарии УНИАН, заявил, что появление долговых претензий России к Украине заложено в сути газовых контрактов.

По его мнению, контракты, подписанные 19 января 2009 года, не упростили, а наоборот – усложнили отношения в газовой сфере с российской стороной: теперь для урегулирования текущих вопросов необходимы ежемесячные переговоры, тогда как за все предыдущие годы такие переговоры проводились лишь раз в году.

«Недавние заявления российского руководства свидетельствуют о том, что теперь в конце каждого месяца существует угроза прекращения поставок и транзита природного газа по одностороннему решению российской стороны», – считает Б.СОКОЛОВСКИЙ.

Он прогнозирует, что дальнейшее промедление руководства правительства Украины с официальным и прозрачным урегулированием контрактных обязательств по оплате за фактически импортированный газ создает реальную угрозу появления в конце года серьезных долговых претензий к украинской стороне со стороны российской.

«Эти претензии могут быть использованы, в частности, как дополнительный мощный рычаг внешнего политического давления на Украину в предвыборный период», – заметил уполномоченный Президента.

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