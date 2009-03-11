RosUkrEnergo подала иск к «Нафтогазу»

Швейцарская компания RosUkrEnergo во вторник подала иск к НАК «Нафтогаз Украины» в Стокгольмский арбитраж с требованием возвращения 11 млрд. куб. м газа, ранее растаможенных украинской монополией. Об этом пишет сегодня газета «КоммерсантЪ–Украина».

В иске RosUkrEnergo просит суд обязать "Нафтогаз" вернуть газ, но также может потребовать оплатить его по ценам, по которым он мог быть продан в странах Евросоюза. В феврале компания уже подала два иска в европейские суды в связи с отказом «Нафтогаза» поставлять газ швейцарской компании из украинских подземных хранилищ. Напомним, что в марте «Нафтогаз» получил 11 млрд. куб. м газа, на который также претендовала RosUkrEnergo, в чьих хранилищах находится этот газ.

Ранее RosUkrEnergo подала в Стокгольмский суд 2 иска к «Нафтогазу», обвинив компанию в том, что она мешает RUE выполнять контракты перед европейскими партнерами. В первом иске, который был подан 3 января в Арбитражный институт Торговой палаты Стокгольма, RosUkrEnergo содержалось требование обязать «Нафтогаз» обеспечить транзит газа европейским партнерам. Сумма иска составляет 600 млн долларов. Содержание второго иска достоверно неизвестно, но он был подан также до скандала с растаможенным газом.

Пресс-секретарь НАК "Нафтогаз Украины" Валентин Землянский во вторник уточнил, что процесс растаможки спорного газа продолжается.

RosUkrEnergo, зарегистрированная в Швейцарии, наполовину принадлежит «Газпрому», а наполовину - украинским бизнесменам.