Россия из-за новых санкций США начала искать деньги на "Северный поток-2" в Китае

Nord Stream 2 AG – оператор строительства газопровода «Северный поток- 2» провел предварительные консультации с китайскими банками, пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к одному из участников проекта.

Обсуждалась возможность привлечения долгосрочного финансирования для реализации проекта, добавил он. Информацию об этом подтвердил федеральный чиновник.

Стоимость строительства «Северного потока-2» из России в Германию в обход Украины по дну Балтийского моря оценивается в 9,5 млрд евро. Его запуск ожидается до конца 2019 г. Еще до появления финансовых партнеров «Газпром» предоставил гарантии на всю сумму. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром». Предполагалось, что доли в проекте получат Engie, OMV, Royal Dutch Shell, Uniper и Wintershall. Но весной с ними было подписано соглашение о новой модели финансирования. Европейские компании пообещали в равных долях предоставить 4,75 млрд евро в виде долгосрочных кредитов. 15 июня зампред правления «Газпрома» Александр Медведев сказал, что партнеры уже перевели более 1 млрд евро.

Вероятность того, что новые санкции помешают европейским компаниям полностью выполнить взятые на себя обязательства, Медведев оценил неделю назад как незначительную. Впрочем, человек, близкий к одному из партнеров по реализации «Северного потока-2», признает, что санкции все же могут оказать на трубопроводный проект как прямое, так и опосредованное влияние.

21 июня президент России Владимир Путин встретился с исполнительным директором Royal Dutch Shell Беном ван Берденом. Среди прочего обсуждался и «Северный поток-2». Ван Берден заявил, что новый проект «будет реализовываться на благо всех сторон – как европейцев, так и Российской Федерации». Вопрос «Ведомостей», гарантировал ли топ-менеджер, что финансирование будет, несмотря на новые санкции США, штаб-квартира Shell оставила без ответа. Представитель Nord Stream 2 AG сообщил, что компания активно взаимодействует с консультантами-кредиторами и готовит информационный пакет для потенциальных кредиторов. Выход с ним на финансовые рынки предполагается в ближайшие месяцы. Его коллеги из «Газпрома», Shell, Uniper и OMV от комментариев отказались.

«В случае введения санкций в той редакции, в которой они утверждены сенатом США, крупные европейские компании вряд ли захотят продолжать участие в «Северном потоке-2», – считает директор отдела корпораций Fitch Ratings Дмитрий Маринченко. Эксперт не исключил, что проект в таком случае вообще не будет реализован. Директор East European Gas Analysis Михаил Корчемкин придерживается еще более жесткого мнения: «Мало того что европейские компании могут прекратить финансирование проекта, опасаясь санкций. Их введение может усложнить строительство принимающих мощностей на территории Европы». В таком случае строительство «Северного потока-2» может вообще потерять смысл, добавляет Корчемкин.

По мнению замдиректора Фонда национальной энергобезопасности Алексея Гривача, в текущих условиях привлечение в проект китайских средств становится вполне реальными вариантом. «У «Северного потока-2» хорошая норма доходности и низкие риски для кредиторов. Китайские банки могут заинтересоваться», – считает он. Китайское финансирование обычно дороже западного, но в данном случае участие китайских банков может быть интересно оператору проекта, чтобы расширить круг потенциальных кредиторов в условиях возможных санкций со стороны США, полагает Гривач.

Как сообщал УНИАН, сенат США из-за ситуации в Украине одобрил новые санкции против России, под которые попадает и реализация «Северного потока-2». Также сокращен срок кредитования для уже находящихся под санкциями российских банков с 90 дней до 14, а российских энергетиков - до 30 дней. Запрещается предоставление, экспорт либо реэкспорт (прямой или косвенный) товаров, услуг или технологий, способствующих разведке и добыче на глубоководном и арктическом шельфах и в сланцевых проектах. США заявили, что продолжат противодействовать российскому газопроводному проекту «Северный поток-2» как пагубно влияющему на энергобезопасность ЕС, развитие газового рынка Центральной и Восточной Европы и энергетические реформы Украины. Декларируется «помощь союзникам и партнерам», целью которой должно стать снижение зависимости Европы от российских энергоносителей, и в первую очередь — от газа. Указывается, что Россия использует газ как «оружие принуждения, запугивания и влияния на другие страны».