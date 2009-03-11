Кабмин утвердил финплан «Нафтогаза»

Кабинет министров на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн.

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что документ еще будет дорабатываться и ожидаемый профицит бюджета может быть увеличен до 4,3-4,7 млрд. грн.

И.УМАНСКИЙ уточнил, что этот профицит рассчитан без учета закачки газа в хранилища в 2009 году. «Финплан с профицитом, но профицит не учитывает необходимые закачки газа в хранилища на следующий период».

Комментируя информацию о том, что ожидалось принятие финплана НАК с дефицитом, и.о. министра финансов сказал, что такой дефицит мог быть с учетом средств по оплате закачиваемого в хранилища газа. Исходя из этого, И.УМАНСКИЙ отметил, что для закачки газа в межсезонье НАК «Нафтогаз» надо будет привлечь дополнительные средства.

«То, что мы считаем правильным – необходимо включить в бюджет «Нафтогаза» расходы по привлечению ресурса и хранению, но не на саму закупку и закачку газа», - сказал И.УМАНСКИЙ.

Он подчеркнул, что у НАК «Нафтогаз» есть достаточно и своих резервов для того, чтобы финплан был с профицитом. «Мы считаем, что там (НАК «Нафтогаз Украины») есть еще резервы. В первую очередь это внесение в уставный фонд "Черноморнефтегаза", это 500 млн. грн. и около миллиарда – производственно-инвестиционных расходов, которые "Нафтогаз" не расписал и не показал конкретное направление использования… Мы будем выяснять целесообразность тех или иных издержек», - сказал И.УМАНСКИЙ. По его словам, если будут учтены предложения Минфина, то профицит НАК можно будет увеличить суммой немногим более 1 млрд. грн.

Справка УНИАН. НАК «Нафтогаз Украины» - крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают более 97% газа и нефти в стране.

НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.