"Укрэнерго" и Словакия намерены увеличить пропускную мощность межгосударственной ЛЭП

Государственная компания-оператор объединенной энергосистемы "Укрэнерго" и компания-оператор энергосистемы Словакии Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a. s. 21 июня подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве для увеличения пропускной мощности межгосударственной линии электропередач "Вельке Капушаны - Мукачево". Об этом на своей странице в соцсети Facebоok сообщила пресс-служба "Укрэнерго".

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"Руководитель "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук, председатель Совета директоров системного оператора энергосистемы Словакии Slovenska elektrizacna prenosova sustava, a. s. (SEPS) Мирослав Оберт и заместитель главы Совета директоров SEPS Мирослав Стейскал… подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве по повышению пропускной способности между энергосистемами Словакии и Украины", - говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, меморандум станет основой для разработки технического решения по повышению пропускной способности межгосударственного воздушной линии напряжением 400 кВ, которая соединяет города Вельке Капушаны (Словакия) и Мукачево (Украина). Подписание меморандума станет предпосылкой для подписания договора между SEPS и "Укрэнерго", который обозначит условия и этапы реализации проекта по реконструкции линии.

"Результатом реконструкции линии 400 кВ "Вельке Капушаны - Мукачево" станет увеличение пропускной способности (по передачи электрической мощности – УНИАН) со Словакией на 30%. На сегодня используется лишь 400 МВт пропускной способности линии, что не удовлетворяет фактических потребностей европейского рынка, а сама линия требует значительной реконструкции", - отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, компания "Укрэнерго" приняла стратегию развития на 10 лет в начале мая 2017 года. Эта стратегия предусматривает полную синхронизацию работы украинской энергосистемы с рынком электроэнергии стран ЕС, в том числе и Словакии.

За пять месяцев 2017 года Украина экспортировала 2,619 миллиарда кВт-ч электроэнергии, что на 40,6% больше чем за аналогичный период прошлого года. По данным Минэнергоугля, 3,3% (87,9 миллиона кВт-ч) в общей структуре экспорта пришлось на поставки в Словакию.