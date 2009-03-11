Российский кредит направят на оплату газа

Российский кредит в размере 5 млрд. долл. в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».

Об этом УНИАН сообщил исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ.

«Этот кредит будет идти на покупку газа», – сказал И.УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что на сегодняшний день обсуждается возможность открытия для этих же целей кредитной линии от Всемирного банка, а также привлечения других кредитных ресурсов. Кроме того, Украина обсуждает с «Газпромом» варианты решения вопроса по оплате за газ.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил 10 марта на брифинге вице-премьер-министр – министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

"Мы проводим консультации с сотрудниками министерства финансов Украины… Пока никаких решений не принималось", – сказал он, подтвердив при этом, что запрос от украинского правительства поступил на сумму 5 млрд. долларов.

Справка УНИАН. Согласно контракту от 19 января 2009 г., "Нафтогаз Украины" обязан ежемесячно направлять "Газпрому" платежи за газ не позже 7 числа месяца, следующего за месяцем поставки. При первом же неплатеже контракт между компаниями предусматривает переход на авансовую систему расчетов.

Всего в 2009 году НАК "Нафтогаз Украины" должен заплатить 14,4 млрд. долл.

В 20-х числах февраля "Нафтогаз" известил "Газпром" о возможном ухудшении расчетов из-за роста задолженности предприятий коммунальной теплоэнергетики в размере 552 млн. долл.

5 марта премьер-министр РФ Владимир ПУТИН заявил, что Россия приостановит поставки газа в Украину, а возможно, и европейским потребителям, если 7 марта не будет проведена оплата за поставленный газ.

В тот же день, 5 марта, НАК «Нафтогаз Украины» полностью рассчитался с ОАО «Газпром» за поставленный в феврале 2009 года российский газ. Сумма составляла около 360 млн. долл.