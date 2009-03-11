Иран считает возможным принять Россию в ОПЕК

Министр нефтяной промышленности Ирана считает возможным принять Россию в ряды ОПЕК, если Москва захочет присоединиться к организации стран-экспортеров нефти, сообщило Рейтер со ссылкой на иранское информационное агентство Fars News.

Министр нефтяной промышленности Ирана Голямхоссейн Нозари выступил за несколько дней до встречи ОПЕК в Вене 15 марта. Он повторил сделанное в воскресенье заявление о необходимости более тесного сотрудничества между членами ОПЕК и государствами, не входящими в организацию. Иран является четвертым по величине в мире производителем нефти.

Цены на нефть снизились более чем на 100 долл. за баррель по сравнению с июлем, когда они достигли исторического максимума в 147 долл., поскольку рецессия в мировой экономике сказалась на спросе на энергоносители. Нефть дешевеет, несмотря на сокращение добычи нефти странами ОПЕК в течение последнего полугодия.

Россия занимает второе место в мире по объемам экспорта нефти.

"Почва для того, чтобы ОПЕК могла принять Россию в свои ряды, уже подготовлена, но, разумеется, страны просят о членстве, исходя из собственных интересов", - процитировало агентство Fars слова Нозари.

В декабре вице-премьер РФ Игорь Сечин сказал, что Россия может в будущем решить присоединиться к ОПЕК, поскольку заинтересована в расширении сотрудничества с организацией.