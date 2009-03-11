СБУ просит Кабмин показать документы по 11 млрд. куб. м газа
14:08, 11 марта 2009Энергетика
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Касающиеся растаможивания
Служба безопасности Украины просит Кабинет Министров предоставить документы, касающиеся растаможивания спорных 11 млрд. кубометров газа и договоров, на основании которых проводилась эта операция.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил сегодня на брифинге в Киеве первый заместитель председателя СБУ Валерий ХОРОШКОВСКИЙ.
По его словам, соответствующее письмо сотрудники спецслужбы оставили в Кабмине.
«Мы там (в правительстве – УНИАН) уже были и оставили сообщение о том, что мы должны получить эти документы под расписку. Дальше мы увидим, как будут выполняться наши поручения», - сказал В.ХОРОШКОВСКИЙ.
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