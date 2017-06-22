"Нафтогаз" готов возобновить закупку газа у "Газпрома" - Коболев

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" готов возобновить закупку природного газа у российского газового монополиста «Газпрома», как только тот выполнит решение Стокгольмского арбитража, которое было принято в отношении спора между двумя компаниями по контракту на закупку газа на период 2009-2019 годов.

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Об этом заявил глава правления "Нафтогаза" Андрей Коболев на сегодняшней пресс-конференции в Брюсселе, которая была посвящена сотрудничеству Украины и ЕС в сфере энергетической безопасности.

"После выполнения первого решения Стокгольма о поставках газа (контракта на закупку газа – УНИАН) цена должна быть пересмотрена. Как только "Газпром" выполнит решение трибунала, мы будем готовы брать газ у них", - сказал он.

Также Коболев добавил, что неизвестно, сколько времени потребуется "Газпрому", чтобы выполнить решение трибунала, поэтому "Нафтогаз" не ожидает возобновления закупок газа у российской компании в этом году.

Как сообщал УНИАН, в конце 2016 года в Стокгольме были проведены устные слушания позиций сторон в рамках спора по транзитному контракту.

31 мая 2017 года "Нафтогаз Украины" получил отдельное решение Стокгольмского арбитража в рамках иска украинской компании к российскому газовому монополисту "Газпрому" по контракту на закупку газа.

Согласно данным "Нафтогаза", Стокгольмский арбитраж удовлетворил требование украинской компании о пересмотре цены по заключенному в 2009 году контракту на закупку газа у "Газпрома" с учетом рыночных условий. Кроме того, арбитраж отменил требование "Газпрома", в соответствии с которым Украина должна ежегодно покупать 52 миллиардов кубометров газа или оплачивать его стоимость, даже не выбирая весь объем (принцип "бери или плати"). Также суд удовлетворил требование "Нафтогаза" и полностью отменил запрет со стороны "Газпрома" на реэкспорт газа.

Справка УНИАН. Украина в лице "Нафтогаза Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитражном суде по двум контрактам: по транзиту российского газа в ЕС по территории Украины и купле-продаже Украиной российского газа.

По данным "Нафтогаза", по состоянию на 29 мая 2017 года сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" по контракту на закупку газа составляет 30,3 миллиарда долларов (из которых 14,1 миллиарда долларов составляют требования относительно пересмотра цены за потребленный Украиной газ в 2011-2015 годах), а со стороны "Газпрома" к "Нафтогазу" - 47,1 миллиарда долларов, из которых 34,45 миллиарда долларов как санкции по принципу "бери или плати".

По данным компании "Укртрансгаз", по состоянию на 22 июня Украина уже 573 дней не импортирует газ из России.