СБУ раскрыла схему хищения денег на фиктивных услугах по охране ГТС
В течение 2013-2015 годов чиновники "на бумаге" привлекали к охране ГТС частные фиктивные структуры, хотя фактически объекты газотранспортной системы никем не охранялись.
Служба безопасности Украины раскрыла преступную схему хищения госпредприятием государственных средств путем предоставления фиктивных услуг по охране объектов газотранспортной системы, оператором которой является госкомпания "Укртрансгаз". Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
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"Правоохранители установили, что в течение 2013-2015 годов руководство одного из государственных охранных предприятий создало механизм хищения средств при выполнении договоров по охране объектов газотранспортной системы. Чиновники "на бумаге" привлекали к выполнению работ частные фиктивные структуры, которые не имели права, согласно законодательству, осуществлять охрану гособъектов", - отмечается в сообщении.
Также сообщается, что СБУ задокументировала, что в этот период охрана объектов критической газотранспортной инфраструктуры фактически отсутствовала.
"В условиях российской агрессии это создавало потенциальные угрозы со стороны террористических группировок и диверсионных групп и могло привести к возникновению чрезвычайных ситуаций в сфере газоснабжения", - сообщили в пресс-службе.
По информации СБУ, благодаря этой схеме злоумышленники присвоили миллионы гривень государственных средств.
"На сегодня, благодаря работе сотрудников спецслужбы, полноценная охрана объектов "Укртрансгаза" восстановлена", - отметили в пресс-службе, добавив, что по результатам расследования бывшему гендиректору государственного охранного предприятия и его заместителю сообщено о подозрении в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением" - УНИАН), ч. 1 ст. 366 ("Служебный подлог" - УНИАН) Уголовного кодекса Украины.
СБУ направила в суд обвинительные акты в отношении подозреваемых лиц.
Справка УНИАН. "Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиард кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".