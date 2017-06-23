За месяц из "ДНР" в Россию вывезли более 76 тысяч тонн угля – ИС

Согласно утвержденному министерством экономического развития РФ плану, в мае 2017 г. с использованием парка АО «РЖД Логистика» в РФ было незаконно вывезено 76,3 тыс. тонн угольной продукции c оккупированной территории Донецкой области.

Как сообщает группа «Информационное сопротивление», из 76,3 тыс. тонн угольной продукци: 9,8 тыс. тонн угля добыто на предприятиях государственной формы собственности, 63,8 тыс. тонн угля добыто предприятиями вторичного рынка, 2,7 тыс. тонн добыто ПАТ «Шахта Ждановская».

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Добытый на оккупированной территории уголь отправился на адрес Новочеркасской ГЭС в г. Новочеркасске Ростовской области.

«За такие незаконные действия структура, специально созданная в «днр» - «ГП республиканский центр «Уголь Донбасса» получила вознаграждение в размере 7,2 млн российских рублей», – добавили в ИС.