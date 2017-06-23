Нефть на пороге сильнейшего за 20 лет снижения цен

Цены на нефть выросли в пятницу, восстановившись после резкого снижения в начале недели, тем не менее котировки сырья готовятся показать сильнейшее снижение за первое полугодие за 20 лет вопреки продолжающемуся сокращению добычи.

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Сегодня утром фьючерсы на нефть Brent торговались по $45,40 за баррель, на 0,40 процента выше предыдущего закрытия.

Фьючерсы на американскую марку WTI повысились на 0,35 процента до $42,89 за баррель, сообщает Рейтер.

Цены на нефть упали почти на 20 процентов в этом году вопреки попыткам ОПЕК и других нефтепроизводителей сократить добычу на 1,8 миллиона баррелей в сутки, о котором они договорились в январе.

Это худшая динамика для рынка нефти за полугодие с 1997 года, когда рост добычи и азиатский финансовый кризис привели к резкому снижению цен.

Слабые рынки связаны с сомнениями в способности ОПЕК устранить избыток, который сохраняется с 2014 года, так как предложение существенно превышает спрос.

Производство сырья в США увеличилось за последний год более чем на 10 процентов до 9,35 миллиона баррелей в сутки, приблизившись к уровню ведущего экспортера Саудовской Аравии, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти.

Ввиду наращивания добычи нефтяные хранилища остаются переполненными.