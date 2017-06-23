Гройсман: украинские госкомпании не закупают уголь в России

Украинские государственные компании не закупают дефицитный уголь в России, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа правительства в Верховной Раде.

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«По информации Министерства топлива и энергетики, ни одна государственная компания не закупает уголь у страны-агрессора», - сказал Гройсман.

При этом премьер-министр отметил, что правительство принимает все необходимые меры для диверсификации поставок антрацитового угля, который стал дефицитным в результате захвата боевиками на Донбассе добывающих предприятий.

«Мы делаем замещение угля на другие виды топлива, особенно - антрацитовая группа, которая сегодня находится в украинских недрах, и которая была украдена российскими боевиками при помощи некоторых украинских псевдопатриотов», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее Гройсман заявлял, что Украина в связи с дефицитом угля антрацитовой группы, возникшим вследствие блокады временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей, должна импортировать это топливо из разных стран, за исключением страны-агрессора – России.

По словам премьера, Россия продает продукцию захваченных украинских предприятий в зоне проведения АТО в третьи страны и финансирует за вырученные средства свою армию и боевиков на Донбассе.

Добыча энергетического и коксующегося угля в Украине в январе-мае 2017 года сократилась на 4,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 15,791 млн тонн.