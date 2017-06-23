Гройсман обещает упростить разрешительные процедуры в энергетике

Правительство Украины подготовит инициативы по упрощению разрешительных процедур в энергетической отрасли, заявил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе часа правительства в Верховной Раде.

Читайте такжеРада приняла закон об учете тепла и воды для украинцев: счетчики должны быть в каждой квартире

«Все то, что касается энергетики, нужно разрешительные процедуры упрощать. Тут нам нужно корректировать национальное законодательство, уважаемые друзья… Будем вносить совместные инициативы по упрощению разрешительных процедур», - сказал премьер.

При этом Гройсман отметил, что сложность разрешительных процедур зависит не только от центральных, но и от местных органов власти.

«Тут разрешительные процедуры связаны не только с решениями центральных органов власти, но и с местными органами власти. А там вмешивается так называемая политическая составляющая, которая не всегда отвечает нашим национальным интересам в отношении энергоэффективности», - сказал глава правительства.

Как сообщал УНИАН, ранее вице-премьер-министр Владимир Кистион заявлял, что Украина должна упростить процедуру выдачи или продления действия специальных разрешений, которые получают государственные и частные газодобывающие компании, для наращивания добычи природного газа.

По словам Гройсмана, Украина намерена до 2020 года нарастить добычу газа до 27 млрд куб. м в год. Для реализаций этой цели газодобывающие компании должны получать спецразрешения на право разработки новых месторождений или продолжение добычи на уже существующих.