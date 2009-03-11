Пакет по сбалансированию бюджета ”Нафтогаза” согласован

Украинская сторона согласовала пакет относительно сбалансирования бюджета НАК «Нафтогаз Украины».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил сегодня на брифинге Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, рассказывая об итогах встречи с премьер-министром Украины Юлией ТИМОШЕНКО, председателем НБУ Владимиром СТЕЛЬМАХОМ и экспертами.

По словам В.ЮЩЕНКО, сбалансирование будет происходить за счет урегулирования вопроса о возврате НДС, который существует у НАК «Нафтогаз» еще с предыдущих лет.

Также планируется, что вопрос закачки газа в подземные хранилища в межсезонный период будет решаться за счет кредитования.

Также В.ЮЩЕНКО не исключил, что «Нафтогаз» может перейти на прямые поставки газа по календарным периодам, включая и зимние периоды.

По его словам, все вышеупомянутые шаги, по расчетам экспертов, могут создать даже положительный баланс НАК «Нафтогаз Украины».

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании утвердил финансовый план НАК «Нафтогаз Украины» с профицитом 3,8 млрд. грн. Об этом сообщил исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ.

При этом он отметил, что документ еще будет дорабатываться и ожидаемый профицит бюджета может быть увеличен до 4,3-4,7 млрд. грн.

И.УМАНСКИЙ уточнил, что этот профицит рассчитан без учета закачивания газа в хранилища в 2009 году.