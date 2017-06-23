Кабмин не спешит - "Нафтогаз" решил сам разработать план модернизации ГТС

Национальный нефтегазовый холдинг "Нафтогаз Украины" самостоятельно обеспечит разработку плана модернизации газотранспортной системы (ГТС) из-за задержек со стороны правительства, - сообщила пресс-служба госхолдинга.

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"Пунктом 2 утвержденного плана анбандлинга (разделение "Нафтогаза" по направлениям производства, транспортировки и поставки газа - УНИАН) предусмотрено, что к началу октября 2016 года Министр энергетики и угольной промышленности должно было обеспечить внедрение структуры корпоративного управления нового оператора в соответствии с планом действий по его корпоративному управлению. Это предполагало, в частности, назначение наблюдательного совета с большинством независимых директоров и компетентного менеджмента. Одной из первых задач этого менеджмента должна была стать разработка долгосрочного плана развития украинской ГТС, в частности, ее модернизации. К сожалению, правительство не только не завершило выполнение плана корпоративного управления нового оператора, но и не приступило к его реализации", - сказано в сообщении.

Сообщается, что менеджмент нового оператора ГТС должен был также начать выполнять стандартные функции европейского оператора, которые сейчас не выполняются ни "Укртрансгазом", ни "Нафтогазом". При этом реализация этих функций возможна до получения решения в Стокгольме в арбитражном производстве по транзитному контракту.

В свою очередь, "Нафтогаз" привлек в качестве менеджера проекта по анбандлингу польское подразделение PwC, которое имеет практический опыт проведения анбандлинга по правилам ЕС в Польше, Греции и Германии. В рамках этого проекта "Нафтогаз" будет работать над тем, чтобы на практике начать процесс анбандлинга.

"Нафтогаз", как акционер "Укртрансгаза", обеспечивает финансирование всех обоснованных работ для надежной работы системы. Мы ждали появления менеджмента нового оператора, но этого не происходит, и дальнейшее промедление с принятием плана модернизации ГТС недопустимо", – цитирует пресс-служба главу "Нафтогаза" Андрея Коболева.

В свою очередь, в Минэнергоугля сообщили, что ведомство последовательно реализует план корпоративного управления оператора национальной газотранспортной системы и своевременно завершит начатую реформу.

"Со стороны Минэнергоугля нет никаких задержек в исполнении правительственного плана по реформированию ГТС. Минэнергоугля планирует в ближайшее время объявить конкурс по отбору членов независимого наблюдательного совета и менеджмента новосозданного оператора ГТС "Магистральные газопроводы Украины". В то же время профильный департамент министерства уже разработал долгосрочный план развития и модернизации украинской газотранспортной сети", – сообщила пресс-служба ведомства.

Как сообщал УНИАН, разделение "Нафтогаза" – одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За это время Минэнергоугля, а также Минэкономразвития как основной орган власти, курирующий "Нафтогаз", представляли разные модели функционирования компании.

В июле прошлого года Кабинет министров Украины утвердил план реструктуризации НАК "Нафтогаз Украины", предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию деятельности по транспортировке, хранению и добыче природного газа.